شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استقبال الرحلات الروسية عبر مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولى أن الرحلات الجوية الروسية المنتظر استقبالها بعد عودتها للتشغيل سيتم استقبالها عبر مبانى الركاب الدولية بمطارى شرم الشيخ والغردقة بعيدا عن المبانى المخصصة للرحلات الدولية والداخلية بالمطارات، بحيث يتم تشغيلها من مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، ومبنى الركاب رقم 1 بمطار شرم الشيخ الدولى وفصل الركاب الروس عن باقى المغادرين خلال مرحلة التعقيم بصالة السفر.

وأضافت المصادر أن تشغيل الرحلات الروسية عبر مبانى الرحلات الدولية بالمطارات يأتى لسهولة إنهاء إجراءات وصول السائحين. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة توقيع البروتوكول الخاص باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى البحر الأحمر وشرم الشيخ. فيما استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا، وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، فى ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب الجائحة.

وقام موظفو الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة بسرعة تقديم جميع الخدمات لأولى الرحلات القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة أثناء تقديم الخدمة.

وثمّن على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات مصر، إعلان محمد منار، وزير الطيران المدنى، عن استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا، وعودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة خلال أيام، مؤكداً أنه «بشرة خير» للسياحة المصرية وقدرتها على التربع على عرش السياحة العالمية من جديد.