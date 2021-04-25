شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادى الجديد، مساء اليوم الأحد، عواصف ترابية وعدم إستقرار في الطقس، حيث أدت العواصف إلى إرتفاع حدة الأتربة بالطرق الرابطة بين المراكز المختلفة وبين المحافظة والمحافظات الأخرى، بجانب الأتربة المتصاعدة في الطرق الداخلية وداخل المدن.

من جانبها، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم إستقرار الطقس بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم، وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر.

كما تنفذ الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين إستقرار الأحوال الجوية.