شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تغليظ عقوبة الختان.. وتنظيم إعادة الهيكلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المتعلقة بتشديد عقوبة ختان الإناث.

ونصت تعديلات المادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات، بالمعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء.

وفى حالة تسبب الختان فى عاهة مستديمة تصبح العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، أمَّا إذا أفضى هذا الفعل إلى الموت، فيعاقب المتهم بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 أعوام.

كما وافق المجلس نهائيا، خلال الجلسة العامة، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

ووفقا للخطابات المتبادلة توفر الحكومة الألمانية للمشروع مساهمات يصل مجموعها إلى ثلاثة ملايين يورو فى صورة عاملين ومدخلات، فضلا عن مساهمات مالية أخرى عند اقتضاء الضرورة.

ويهدف المشروع لإتاحة منح للشركات والمنظمات غير الربحية والشركاء فى القطاع العام، بهدف إزالة العقبات الاستثمارية والعوائق لخلق وظائف أفضل، إضافة لخلق فرص وتحفيز لنمو الشراكات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر. وطالب الدكتور حسام المندوه الحسينى، عضو المجلس، بإنشاء وزارة مختصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقال إن إنشاء الوزارة أصبح ضرورة لما لهذا الملف من أهمية كبرى، خاصة فى ظل اهتمام الدولة به من خلال توقيع الاتفاقيات وصدور عدد من التشريعات. وأضاف «المندوه» أن الجانب الألمانى يؤكد أن مصر من أهم الشركاء فى الشرق الأوسط، موجها التحية لألمانيا على هذه الاتفاقية، موضحا أن المشروعات الصغيرة تمثل «طوق النجاة» للاقتصاد المصرى، لما تقوم به من دور فى زيادة معدلات النمو، ومواجهة معدلات البطالة المتزايدة. وطالب بضرورة الاستفادة من تجارب الدول السابقة فى هذا المجال، مثل الصين، لتعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى لمجلس النواب فى المتابعة اللصيقة لهذه الاتفاقيات.

واقترح وجود تقرير ربع سنوى من وزارة التجارة والصناعة، بشأن هذه الاتفاقيات حتى يكون هناك تأكيد بأن الاتفاقية موجهة للغرض الذى تمت من أجله.

وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، رسالتين من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأى مجلس الشيوخ برفض تعديل قانون التعليم فيما يتعلق بنظام جديد للثانوية العامة، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، كما أحال موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى إلى لجنة الشؤون الدينية.

وكان مجلس الشيوخ رفض تعديلات قانون التعليم فيما يخص نظام الثانوية العامة الجديد، خلال الأسبوع الماضى، وشهدت الجلسة التى حضرها وزير التعليم، طارق شوقى، جدلا واسعا واعتراضا من النواب، وأكدوا ضرورة تقديم مشروع جديد شامل لتطوير التعليم وليس مجرد تعديل لنظام الثانوية العامة.

ووجه رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، التهنئة للشعب المصرى بمناسـبة عيد تحرير سيناء، وقال إن مصر تحتفل بمناسبة غالية وعزيزة على قلوب المصريين وهى عيد تحرير أرض سيناء الغالية. وأضاف أن ذلك اليوم يحمل إلينا ذكرى خالدة، حيث استطاعت فيه مصر تحرير بقعة عزيزة من أرضها بعد انسحاب آخر جندى إسرائيلى منها، وهى ذكرى ستظل مضيئة فى قلوب وألباب كل المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى- الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية. كما نعى ضحايا حادث قطار «بنها ـ المنصورة»، الذى وقع الأسبوع الماضى، ودعا الأعضاء للوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا. وأضاف أن المجلس يتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الحادث الأليــم، وما ستسفر عنه من نتائج.