شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة في كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بقرية الرغامة غرب مركز كوم أمبو.

تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة ما أسفر عن اصابة 6 سيدات وهم: نجوى عبدالمطلب محمد 50 سنة كدمات متفرقه بالجسم، وشقيقتها سلوى 45 سنة كدمات متفرقه بالجسم، وحليمة سيد احمد 48 سنة اشتباه كسر بالقدم اليمني، وصفاء حسن أحمد 49 سنه كدمات متفرقة بالجسم، وشفا أحمد على 49 سنة كدمات متفرقه بالجسم، ودعاء احمد محمود 23 سنة اشتباه كسر في الساق الأيمن.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق.