شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح معايير التحاق طلاب الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تود توضيح معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية، في إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي، ومنعا لشائعات مغرضة تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي:

١ـ امتحانات الـSAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى 15 فبراير 2021، ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

٢ـ امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ 15 أغسطس 2021، وهي المحاولة الاخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

٣ـ امتحانات EST الدولية واللتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من 15 فبراير إلى 15 اغسطس 2021) لطلاب Grades 11, 12.

٤ـ يسمح لطلاب Grades 11, 12 بال matching، وكذلك الـsuper matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.

وقال الوزير: أما أمور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها، فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط، والقبول بالجامعات الدولية في مصر أو خارجها له ضوابطه الخاصة، وما تم سرده يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية.

وتابع الوزير: نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات أو تغيير في القرارات، وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع.