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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 25 أبريل يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها فى 1982 وفقا لمعاهدة كامب ديفيد ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، واكتملت الفرحة برفع العلم المصرى عليها.
لملحمة المصرية الخالدة بدأت بعد عام 1967 فخاضت القوات المسلحة معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حققت نصرا مجيدًا فى أكتوبر 1973 بعد ذلك بدأت الدولة المصرية طريق العمل السياسى والدبلوماسى بداية من المفاوضات والمباحثات حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتلاها توقيع معاهدة السلام عام 1979 ثم الانسحاب الإسرائيلى من أرض الفيروز بعد احتلال دام 15 عاما.
فى 25 أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً.
وخلال الانسحاب الإسرائيلى تفجر الصراع حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح، واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسى المكثف.
وفى ذكرى تحرير سيناء، تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا:
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا
عصمت عبد المجيد
دكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام1951
تولى رئاسة الجامعة العربية في الفترة من 1991 إلي 2001
وزير خارجية مصر بدءا من 1984
ثم عمل سفيرا لمصر لدى الأمم المتحدة 11 عاما بدءا من 1972
مفيد شهاب
أستاذ القانون الدولى
رئيس جامعة القاهرة الأسبق
ووزير التعليم العالي الأسبق
وزير المجالس النيابية والشئون القانونية
وحيد رأفت
أستاذ القانون الدولي
دبلوم معهد الدراسات الدولية العليا من باريس
دكتوراة في القانون العام من جامعة باريس عام 1930
مستشار بمجلس الدولة بالقاهرة عام 1946 حتى عام 1952
ثم رئيس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت عام 1964
وخبير قانونى لأمير الكويت حتى عام 1972
اختاره المجمع العلمى المصرى في مارس 1980 عضوًا عاملا به
نبيل العربى
أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق
عمل سفيرًا لمصر لدى الهند 1981 – 1983
ممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف 1987 – 1991
عمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006
عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001
يونان لبيب رزق
مؤرخ مصري معاصر
دكتوراة فى التاريخ الحديث من جامعة عين شمس سنة 1967
توفي فى 15 يناير 2008 بعد صراع طويل مع المرض
كمال حسن علي
قائد عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن
تولى منصب مدير سلاح المدرعات
كان قائداً للفرقة 21 العسكرية فى حرب 1973
رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975
وزيراً للدفاع عام 1978
تولى مسئولية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد
عبد الحليم بدوى
مندوب مصر الدائم الأسبق بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك
ابن العالم الجليل عبد المجيد باشا بدوى
أول قاض عربي ومصري بمحكمة العدل الدولية
حامد سلطان
أستاذ القانون الدولى
رئيس لجنة التحكيم الدولية عن الجانب المصرى فى استرجاع طابا
عبد الفتاح محسن
قائد بالقوات المسلحة
شارك في معركة التبة 86 في دير البلح بفلسطين أثناء حرب1948
كان مدير هيئة المساحة العسكرية الأسبق
السفير حسن عيسى
أول قنصل عام لمصر في إيلات
شهد على خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء
تعرض لمحاولة اغتيال في بيروت
وذلك حين كانت السفارة المصرية خلال التوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد"
توفي في فبراير2012 عن عمر يناهز 74 عامًا