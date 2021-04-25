أخبار مصر

فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 25 أبريل  يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها فى 1982 وفقا لمعاهدة كامب ديفيد ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، واكتملت الفرحة برفع العلم المصرى عليها.

 

لملحمة المصرية الخالدة بدأت بعد عام 1967 فخاضت القوات المسلحة  معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حققت نصرا مجيدًا فى أكتوبر 1973 بعد ذلك بدأت الدولة المصرية طريق العمل السياسى  والدبلوماسى بداية من المفاوضات والمباحثات حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتلاها توقيع معاهدة السلام عام 1979 ثم الانسحاب الإسرائيلى من أرض الفيروز  بعد احتلال دام 15 عاما.

 

فى 25 أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً. 

 

وخلال الانسحاب الإسرائيلى  تفجر الصراع حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح، واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسى المكثف‏.

 

وفى ذكرى تحرير سيناء، تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا:

 

فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا
فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا

 

عصمت عبد المجيد
عصمت عبد المجيد

دكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام1951

تولى رئاسة الجامعة العربية في الفترة من 1991 إلي 2001  

وزير خارجية مصر بدءا من 1984 

ثم عمل سفيرا لمصر لدى الأمم المتحدة 11 عاما بدءا من 1972 

 

مفيد شهاب
مفيد شهاب

 

أستاذ القانون الدولى 

رئيس جامعة القاهرة الأسبق 

ووزير التعليم العالي الأسبق 

وزير المجالس النيابية والشئون القانونية

 

وحيد رأفت
وحيد رأفت

أستاذ القانون الدولي 

دبلوم معهد الدراسات الدولية العليا من باريس 

دكتوراة في القانون العام من جامعة باريس عام 1930 

مستشار بمجلس الدولة بالقاهرة  عام 1946 حتى عام 1952

ثم رئيس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت عام 1964

 وخبير قانونى لأمير الكويت حتى عام 1972 

اختاره المجمع العلمى المصرى في مارس 1980 عضوًا عاملا به 

 

نبيل العربى
نبيل العربى

أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق 

عمل سفيرًا لمصر لدى الهند 1981 – 1983

ممثلاً دائمًا لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف 1987 – 1991

عمل قاضيًا في محكمة العدل الدولية من 2001 إلى 2006

 عضوًا بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من 1994 حتى 2001 

 

 

 

يونان لبيب رزق
يونان لبيب رزق

مؤرخ مصري معاصر

دكتوراة فى التاريخ الحديث من جامعة عين شمس سنة 1967 

توفي فى 15 يناير 2008 بعد صراع طويل مع المرض 

 

كمال حسن علي
كمال حسن علي

 

قائد عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن

 

تولى منصب مدير سلاح المدرعات 

كان قائداً للفرقة 21 العسكرية فى حرب 1973 

رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975

وزيراً للدفاع عام 1978

تولى مسئولية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد 

 

عبد الحليم بدوى
عبد الحليم بدوى

مندوب مصر الدائم الأسبق بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك

ابن العالم الجليل عبد المجيد باشا بدوى

 أول قاض عربي ومصري بمحكمة العدل الدولية

 

 

حامد سلطان
حامد سلطان

أستاذ القانون الدولى

رئيس لجنة التحكيم الدولية عن الجانب المصرى فى استرجاع طابا 

 

 

عبد الفتاح محسن
عبد الفتاح محسن

قائد بالقوات المسلحة 

شارك في معركة التبة ‏86‏ في دير البلح بفلسطين أثناء حرب‏1948

 كان مدير هيئة المساحة العسكرية الأسبق

 

السفير حسن عيسى
السفير حسن عيسى

أول قنصل عام لمصر في إيلات

شهد على خروج آخر جندي إسرائيلي من سيناء 

تعرض لمحاولة اغتيال في بيروت

وذلك حين كانت السفارة المصرية خلال التوقيع على اتفاقية "كامب ديفيد" 

توفي في فبراير2012 عن عمر يناهز 74 عامًا

 

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا