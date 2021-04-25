فى ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على أبرز أعضاء فريق استعادة طابا.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - 25 أبريل يوم لا ينسى فى تاريخ مصر، فيه تم تحرير سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها فى 1982 وفقا لمعاهدة كامب ديفيد ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، واكتملت الفرحة برفع العلم المصرى عليها.

لملحمة المصرية الخالدة بدأت بعد عام 1967 فخاضت القوات المسلحة معارك شرسة خلال حرب الاستنزاف ثم حققت نصرا مجيدًا فى أكتوبر 1973 بعد ذلك بدأت الدولة المصرية طريق العمل السياسى والدبلوماسى بداية من المفاوضات والمباحثات حتى تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد وتلاها توقيع معاهدة السلام عام 1979 ثم الانسحاب الإسرائيلى من أرض الفيروز بعد احتلال دام 15 عاما.

فى 25 أبريل عام 1982 تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً.

وخلال الانسحاب الإسرائيلى تفجر الصراع حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح، واستغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية 7 سنوات من الجهد الدبلوماسى المكثف‏.

وفى ذكرى تحرير سيناء، تعرف على أبرز أعضاء فريق عودة طابا: