"التعليم" توضح معايير قبول طلاب الدبلومة الأمريكية في الجامعات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيح معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية.

وقال شوقي إنه في إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي، ومنعًا لشائعات مغرضة تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي، قررت الوزارة الآتي:

1) امتحانات الـSAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى 15 فبراير 2021 ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأي شكل من الأشكال.

2) امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ 15 أغسطس 2021 وهي المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية.

3) امتحانات EST الدولية والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من 15 فبراير إلى 15 أغسطس 2021) لطلاب Grades 11, 12.

4) يسمح لطلاب Grades 11, 12 بالـmatching والـsuper matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية.

أما أمور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر أو خارجها له ضوابطه الخاصة وما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية.