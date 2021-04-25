وزير السياحة والآثار يصدر قرارًا بتعيين لمياء كامل مساعدًا للترويج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً بشغل لمياء كامل وظيفة مساعد الوزير للترويج، وذلك لمدة عام.

ويكون من مهام وظيفتها أن تساعد الوزير في الإشراف على أعمال الترويج بالوزارة والهيئات التابعة لها من حملات دعائية وفعاليات ترويجية، والإشراف على إدارة العلاقات العامة والمراسم، وملف إدارة الأزمات.

جدير بالذكر أن السيدة لمياء كامل حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص تسويق من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت كذلك على تدريب مكثف في تطوير حملات العلاقات العامة الإبداعية وإدارة الأزمات في لندن بالمملكة المتحدة.

مارست السيدة لمياء كامل حياتها المهنية في عدد من أهم شركات التسويق والنفط العالمية حيث تدرجت بالعديد من الوظائف القيادية بها.

كما أسست إحدى شركات العلاقات العامة والاستشارات الإعلامية والحملات التسويقية، حيث شاركت في رسم الاستراتيجيات والرسائل الإعلامية الخاصة بعدد كبير من المؤسسات المحلية والعالمية.