للقيام بعمليات السطو.. المتهمة بسرقة متاجر النزهة تعترف بتكوين تشكيل عصابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

صرحت مصادر أمنية مسئولة، أن السيدة المتهمة بسرقة متاجر بمنطقة النزهة اعترفت بتكوين تشكيل عصابي، تزعمته ونفذت عدة عمليات سرقة منها سرقة مشغولات ذهبية من محال مجوهرات برفقة سيدة أخرى وأرشدت عن مكان المسروقات.

أشارت لـ "الخليج 365" إلى أنه جار مناقشة المتهمة في الجرائم التي ارتكبتها من قبل، واستدعاء المجني عليهم الذين تقدموا ببلاغات سرقة لمباحث قسم شرطة النزهة في الفترات السابقة.

وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عامل وسيدة لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة محل تجاري بالنزهة، حيث تلقى رجال المباحث بلاغاً من مدير شركة استيراد وتصدير وصاحب محل ملابس كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي وكمية من الملابس من داخل محله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (عامل) بذات المحل، وسيدة "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

بمواجهة المتهميّن اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر العامل بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمحل واحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة به وعلمه باحتفاظ مالكه بمبالغ مالية داخل الخزينة اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهمة الثانية لتنفيذ مخططه، وعقب ذلك قام بتسليمها المفاتيح الخاصة بالمحل وتوجهت لمحل البلاغ وسرقة الخزينة وبداخلها المبلغ المالي المشار إليه وكمية من الملابس.

وبإرشادهما، تم ضبط المسروقات المستولى عليها، واستدعاء المجني عليه، وإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.