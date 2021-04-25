شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس الخامسة مساء.. آخر موعد للترشح على منصب رئاسة جامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، إستمرار تلقي المجلس الأعلى للجامعات، طلبات التقدم للترشح لرئاسة جامعة بنها حتي يوم الخميس المقبل الموافق 29 أبريل 2021، للخامسة مساءً، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات كما هو معلن بالجدول الزمني للترشح. وقال «الجيزاوي»، في بيان الأحد، إن المجلس الأعلى للجامعات قرر عقد دورة إسثنائية لمن يتقدم بأوراق ترشحه حتى يوم الخميس، لتقام في الفترة من 4 مايو 2021 حتى 9 مايو 2021 بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك قبل إعلان القوائم النهائية.

وتابع، أنه يمكن التقدم للدورة بداية من يوم الأحد 25 إبريل 2021 حتي يوم الخميس الموافق 29 إبريل 2021، مع تقديم بيان حالة حديث موقع ومختوم من الجامعة وصورة من بطاقة الرقم القومي.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة بنها، خلال الأسبوع المقبل بداية من يوم السبت الموافق 2021/04/24 حتى يوم الخميس الموافق 2021/04/29، على أن تقدم الأوراق بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وتشمل الأوراق المطلوب تقديمها للترشح هي السيرة الذاتية باللغتين العربية والانجليزية وتشمل على (الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها والتعاون الدولي وبناء شراكات والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم الجامعي.. وغيرها)، وبيان حالة يشتمل على (الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات) معتمدة ومختومة من الجامعة، وخطة لتطوير الجامعة، على أن يتم تقديم جميع الأوراق من أصل و9 نسخ مصورة، بالإضافة إلى باقي الأوراق المطلوبة، وشهادة الحصول على الدورة التدريبية المؤهلة للترشح من أحد الجهات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة عدم وجود الشهادة عند التقدم يجب تقدميها قبل إعلان القائمة النهائية وإجتماع لجنة البت في الطعون وإلا سيكون التقدم لاغيا، و٤ صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح، وشهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات ولا محال للمحاكم الجنائية عن طريق الشؤون القانونية المركزية بالجامعة، إضافة إلى ٢ صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية حديثة، وسيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021 بعد العصر لإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، ويكون يوما الثلاثاء والأربعاء 4 و5 مايو موعدًا لتلقي الطعون، وتجتمع لجنة البت فيها وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين يوم الإثنين 10 مايو 2021، طبقاً للجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية.

وجميع الاجتماعات والمقابلات تبدأ من الساعة العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات. وخلا منصب رئيس جامعة بنها قبل عدة أشهر بتعيين الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق عضوا بمجلس النواب.

الجدول الزمني لإختيار القيادات الجامعية (منصب رئيس الجامعة) بجامعة بنها