شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف أسباب تشقق اللسان والشفاه خلال صيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، أسباب تشقق الشفاه واللسان خلال الصيام في شهر رمضان.

وقال «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، الأحد، إنه «حال التأكد من نسبة السكر والغدة الدرقية والكالسيوم قد يكون تشقق الشفاه واللسان بسبب التنفس من الفم».

وتابع: «للتأكد من سبب تشقق اللسان، ضع إصبعك بين الأسنان والخدين، لو وجدتها مبللة يكون التنفس من الفم سبب المشكلة».