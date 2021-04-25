شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: 20 ألف صحابي دخلوا مصر.. بينهم 5 آلاف في البهنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عدد الصحابة المعروف أسماءهم بجميع المراجع والكتب 9500 صحابي من بين 114 ألف صحابي الذين رأوا الرسول –صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بينهم 9 آلاف من الرجال و500 من النساء.

وأضاف «جمعة»، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «مصر أرض الصالحين» على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه وفقًا للتقديرات الداخلين مصر من الصحابة نحو 20 ألف صحابي، موضحًا أنهم ظلوا موجدين حتى بعد عام 100 هجريًا، وانقرض أخرهم وهما ابن طفيل وأنس بن مالك عام 110 هجريًا وبعدها لم يبقى أحد على الأرض ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن هناك 5 آلاف صحابي مدفونين في البهنسا فقط في المنيا، والعديد من الصحابة مدفونين في الشهداء في المنوفية، إلى جانب المدفونين في المقطم، لافتًا إلى أن بعض الصحابة دخل مصر ثم خرج وبعضهم ظل بها حتى وفاته.