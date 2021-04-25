شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي ومدبولي بذكري تحرير سيناء (نص البرقية) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الأحد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال «شعراوي»، في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء تقديراً لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة.. داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار متمنيين لأبناء القوات المسلحة والشرطة المزيد من التوفيق والسداد الذين أثبتوا أنهم كانوا ولازالوا درعاً وسيفاً للوطن.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائمًا لما فيه الخير لمصرنا الغالية.

كما بعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لنفس المناسبة.

وقال الوزير، في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء، والتي تم استردادها بقدرة وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة ودعم ومساندة شعب مصر العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهود وما تقومون به من مسؤوليات وواجبات تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.