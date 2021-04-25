شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصوم المسلم أكثر من 30 يوما؟.. المفتي يكشف حكم بدء رمضان في بلد والسفر لآخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه حال بدء شخص الصيام في مصر طبقا لتحديد أول شهر رمضان فيها ثم سافر إلى بلدٍ آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فالأصل أن يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال.

وأضاف المفتي، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن الأمر يختلف في حالتين أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد على 30 أو يقل عن 29 يومًا.

وتابع: «إذا رُؤِي مثلا هلال شوال في مصر ولم يُر في البلد الآخر أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكي ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صياما أو إفطارا».

وأوضح: «أما إن كان البلد الذي سافر إليه لا يبالي بالحساب القطعي بل خالفَه في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعا».