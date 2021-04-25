شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص فى البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الإدارة الهندسية بمدينة البياضية برئاسة محمد صخصاخ، بتنفيذ إيقاف أعمال في المهد عبارة عن حفر قواعد وتمهيد لإقامة أعمدة تمت دون اخطار الوحدة المحلية وعدم تقديم عقد إشراف ومقاوله وعدم تواجد مهندس مشرف على الأعمال، وتمت الإزالة بمساحة قيراط تقريبا.
وتم تنفيذ الايقاف وضبط القائم بالمخالفة واحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. قاد الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وتم إيقاف الأعمال على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء وعدم اتباع صحيح القانون بالنسبه للتراخيص.