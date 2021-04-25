شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء دون ترخيص فى البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة الهندسية بمدينة البياضية برئاسة محمد صخصاخ، بتنفيذ إيقاف أعمال في المهد عبارة عن حفر قواعد وتمهيد لإقامة أعمدة تمت دون اخطار الوحدة المحلية وعدم تقديم عقد إشراف ومقاوله وعدم تواجد مهندس مشرف على الأعمال، وتمت الإزالة بمساحة قيراط تقريبا.

وتم تنفيذ الايقاف وضبط القائم بالمخالفة واحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. قاد الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وتم إيقاف الأعمال على كامل المسطح وإعادة الشئ لأصله.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء وعدم اتباع صحيح القانون بالنسبه للتراخيص.