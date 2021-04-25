شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر ملاحية: الرحلات الروسية سيتم استقبالها بمبني الركاب الجديد بمطار الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي لــ«المصري اليوم» أن الرحلات الجوية الروسية المنتظر استقبالها بعد عودتها للتشغيل سيتم استقبالها عبر مباني الركاب الدولية بمطاري شرم الشيخ والغردقة بعيدا عن المباني المخصصة للرحلات الدولية والداخلية بالمطارات، بحيث يتم تشغيلها من مبنى الركاب الجديد بمطار الغردقة، ومبني الركاب رقم 1 بمطار شرم الشيخ الدولي وفصل الركاب الروس عن باقي المغادرين خلال مرحلة التعقيم بصالة السفر.

وأضافت المصادر أن تشغيل الرحلات الروسية عبر مباني الرحلات الدولية بالمطارات يأتي لسهولة إنهاء إجراءات وصول السائحين.

ومن المنتظر ان تشهد الأيام المقبلة توقيع البرتوكول الخاص باستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى البحر الاحمر وشرم الشيخ.

إلى ذلك، استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات القادمة من مطار لوبليانا بدولة سلوفينيا وعلى متنها 179 راكبا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، في ظل طلب العديد من شركات الطيران استئناف رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وقام موظفو الخدمات الأرضية بمحطة مطار الغردقة بسرعة تقديم جميع الخدمات لأولى الرحلات القادمة من سلوفينيا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتزام العاملين بالإجراءات الوقاية المتبعة أثناء تقديم الخدمة.