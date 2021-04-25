شكرا لقرائتكم خبر عن «كلما ارتفع الإنسان عن الأرض تأخر الغروب» .. المفتي يوضح توقيت إفطار المسافر على الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن توقيت إفطار المسافر بالطائرة.

وقال المفتي، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، إنه من المعلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض، تأخر غروب الشمس في حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وحينئذٍ فمقتضى القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتى تغرب الشمس أمامهم في المكان المرتفع وليس على توقيت نفس المكان على الأرض أو المياه وهذا أمر ينتبه له قادة الطائرات وينبهون المسافرين عليه.

وأضاف أن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يدانيه؛ وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

وأكد المفتي أن الله سبحانه وتعالى أكد أن الصوم خير للمسافر وأفضل مع وجود رخصة الفطر بقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يشق عليه.