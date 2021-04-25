شكرا لقرائتكم خبر عن منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زادت معدلات البحث على موقع جوجل عن موعد امتحانات شهر أبريل 2021 للصف الثاني الثانوي العام، وكذلك منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي، وبالإضافة إلى النماذج الاسترشادية للصف الثاني الثانوي المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم .

منهج امتحان شهر أبريل للصف الثاني الثانوي

ويتضمن توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021 عدد من المواد الأساسية كما يلي:اللغة العربية – الرياضيات – التاريخ – الكيماء – الأحياء – الفلسفة والمنطق- الفيزياء – الجغرافيا – علم النفس والاجتماع – اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزية)- اللغة الأجنبية الثانية كما يلي:

منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر أبريل الإمتحانات المجمعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف الثاني الثانوي عن شهر أبريل كما يلي:

أولاً:.مواعيد اختبارات شهر أبريل لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية بالمدراس الرسمية والخاصة :

يوم الإثنين 26 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا: مواد اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2 في ورقة مجمعة.

يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا: مواد اللغة الأجنبية الأولي الكيمياء والأحياء في ورقة مجمعة.

يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء في ورقة مجمعة.

منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

ثانيًا: مواعيد اختبارات شهر أبريل لطلاب الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية بالمدراس الرسمية والخاصة :

يوم الإثنين 26 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 1.30 ظهرًا: مواد اللغة العربية والتاريخ والرياضيات 1 في ورقة مجمعة.

يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 130 ظهرًا: مواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة وعلم النفس في ورقة مجمعة.

يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 من الساعة 12 إلى 1.00 ظهرًا: مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجعرافيا في ورقة مجمعة.

منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

النماذج الاسترشادية للصف الثاني الثانوي

أعلنت زارة التربية والتعليم عن النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية للصف الثاني الثانوي 2021 والتى تمكن تحميلها من موقع وزارة التربية والتعليم كما يلي:

نماذج الامتحانات في الخاصة بالشعبة العلمية من خلال الضغط هـنـــا .

نماذج الامتحانات في الخاصة بالشعبة الأدبية من خلال الضغط هـنـــا .

منهج شهر أبريل للصف الثاني الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

اقرأ أيضًا:

منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

منهج شهر أبريل للصف الرابع الابتدائي 2021 وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

منهج شهر أبريل للصف الخامس الابتدائي 2021 وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

منهج شهر أبريل للصف السادس الابتدائي 2021.. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد عرض النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

منهج شهر أبريل للصف الأول الإعدادي 2021.. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

منهج شهر أبريل للصف الثاني الإعدادي 2021.. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان