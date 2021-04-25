شكرا لقرائتكم خبر عن رياح خماسينية تغطي سماء المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبت رياح خماسينية، محملة بالأتربة والرمال الصفراء، علي مدن وقري المنيا، ما دفع المواطنين إلي الاستقرار داخل منازلهم، وتهدئة حركة سير السيارات، والمركبات خاصة في الطرق السريعة، في ظل التقلبات المناخية.

وأعلنت غرف الأزمات بالوحدات المحلية بالقري والمراكز، والمحافظة، حالة الطوارئ تحسبا لارتفاع سرعة الرياح، وحدوث حدوث سقوط أشجار أو حوائط منازل .

وطالب المحافظ اللواء أسامة القاضي، المسؤولين بالمحافظة بالوحدات المحلية بالقري والمراكز باليقظة، في ظل التقلبات المناخية .