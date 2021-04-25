شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوضح ضوابط امتحانات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معايير التحاق الطلاب الدارسين لنظام الدبلومة الأمريكية بالجامعات المصرية الحكومية الخاصة والأهلية، تتم في إطار التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي، ومنعا لشائعات مغرضة تطلقها أبواق مافيا التعليم الدولي.

وأضاف، في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيس بوك، أن امتحانات SAT مقبولة في تنسيق الجامعات حتى 15 فبراير 2021 ولن يعتد بنتائج هذا الامتحان بعد هذا التاريخ بأى شكل من الأشكال.

وأوضح أن امتحانات ACT مقبولة حتى تاريخ 15 أغسطس 2021 وهي المحاولة الأخيرة المعترف بها لدخول الجامعات المصرية، وامتحانات EST الدولية والتي تديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الامتحانات الرسمية الوحيدة المؤهلة للتنسيق بالجامعات المصرية (بعد فترة سماح من 15 فبراير إلى 15 أغسطس 2021) لطلاب Grades 11، 12.

وتابع أنه يسمح لطلاب Grades 11، 12 بـ matching وكذلك الـ super matching عبر نظم التقييم المختلفة كاستثناء في هذه المرحلة الانتقالية، أما أمور تنسيق هذه الشهادات والنسب المحددة لها فهو من شأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فقط والقبول بالجامعات الدولية في مصر أو خارجها له ضوابطه الخاصة وما سردناه أعلاه يعود على القبول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية داخل جمهورية مصر العربية.

وختم الوزير قائلا: «نرجو عدم الاستماع لما يردده رواد السوشيال ميديا ممن يروجون لاستثناءات أو تغيير في القرارات وهو ما لم يحدث ولن يحدث في هذا الموضوع».