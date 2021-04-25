شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى قرية منية سمنود بالدقهلية يشيعون أشهر «عشماوي» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيّع العشرات من أهالى قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا في محافظة الدقهلية، الأحد، جثمان حسين القرنى الفقى الشهير بـ «حسين عشماوي» أشهر منفذ أحكام إعدام في مصر.

كان «عشماوي» توفى أمس بالقاهرة، وتم نقله إلى مسقط رأسه بقرية منية سمنود لدفنه حيث أدى أشقاءه وأقاربه صلاة الجنازة عليه بمقابر القرية بحضور عائلته وعدد كبير من أهالى قريته.

ونفذ حسين عشماوي 1070 حكمًا بالإعدام منهم 20% سيدات معظمهن قتلن أزواجهن ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم، وذلك منذ بداية عمله عام 1990 وحتى بلوغه سن المعاش عام 2011.

وتم إطلاق لقب عشماوى على كل من يقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بالسجون وعُرف هذا اللقب حيث كان اسم أول شخص عرف عنه تولى هذه المسئولية في عام 1922 وكان يدعى أحمد عشماوي لذلك فإن هذا الاسم هو الأشهر في هذه المهنة وكان هناك شخص واحد ينفذ هذه العملية بسبب قلة الجرائم، لكن مع زيادة عدد الجرائم وأحكام الاعداد زاد منفذوا العملية أيضا.