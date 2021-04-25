شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 10 حالات من مصابى كورونا بمستشفى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، عن خروج وتعافي 10 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد التاكد من سلبية العينة، والتأكد من التحاليل الطبية والأشعات التي أكدت سلامة المصابين، ليرتفع العدد لأكثر من 255 حالة من المتعافين.

ناشد الدكتور خلف عمر، المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مقدما شكره إلى المستشار مصطفي الهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفى.