شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة : تلقي الرئيس لقاح كورونا رسالة طمأنة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقاح كورونا رسالة طمأنة للمواطنين للحصول على اللقاح، موضحة أن لقاح كورونا ليس حلا سحريا للقضاء على الجائحة إنما خطوة في اتجاه الحل بالتوازي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضافت نهى عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أننا نحتاج لسرعة الإقدام على تناول اللقاح وخاصة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، داعية المواطنين بسرعة التوجه للحصول على اللقاح.

وتابعت مستشار وزير الصحة، أنه مهما كانت الأعراض الجانبية للقاح لا تقارن بالإصابة بمضاعفات حال الإصابة بكورونا، منوهة بأن الأعراض الجانبية للتطعيم أمر طبيعي نتيجة التفاعل المناعي وهي أمر جيد، وتحدث حتى في تطعيمات الأطفال، مشددة على أن هناك عواقب كثيرة لكورونا وأمور غير مفهومة حتى الآن، وبعض المصابين تتدهور حالتهم الصحية خلال فترة قصيرة.