شكرا لقرائتكم خبر عن «ماستركارد»: التعاملات الإلكترونية عبر الموبايل آمنة 100% بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عاصم، مدير «ماستر كارد» في مصر، إن وسيلة الدفع من خلال الموبايل ارتفعت من 9 ملايين عميل لـ14 مليون عميل في عام 2020، خلاف أن نسبة عمليات التحويل زادت من على الموبايل من 200 ألف عملية لمليون عملية.

وتابع عاصم، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن التعاملات الإلكترونية من خلال الموبايل آمنة بنسبة 100%، حال عدم إعطاء كلمة السر لأحد أو الهاتف المحمول لأحد.

وأشار إلى أن «ماستركارد» موجودة في السوق المصري منذ 15 عامًا، وتتعاون مع الحكومة المصرية بشكل كبير في إطلاق العديد من المبادرات مثل الدفع عن طريق الهاتف المحمول، أو التعاون في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال إعداد بوابة مصر الرقمية للخدمات المختلفة.