شكرا لقرائتكم خبر عن عظة البابا تواضروس بـ«أحد الشعانين»: «في حمل السعف تعليم ووصية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عظة روحية مساء الأحد، عقب صلاة قداس أحد السعف أو الشعانين بكاتدرائية بشائر الخير 3 في الاسكندرية، قال فيها موجهاً حديثه للاقباط: «كل سنة وحضراتكم طيبين، بنحتفل في هذا اليوم بأحد السعف، أحد الأعياد السيدية التي تممها ربنا يسوع المسيح قُبيل صلبه وقيامته ويوم أحد السعف أو قداس أحد السعف هو يوم مشهود ولا يتكرر مثله طوال أيام السنة الكنسية».

وأضاف أن يوم أحد السعف فيه أربع علامات أو صفات لا تتكرر في سائر قداسات العام كله، نأتى إلى الكنيسة ونحن حاملين شيئًا بأيدينا، حاملين السعف، ويتم عمل موكب نلقبه بـ «دورة السعف» أو «دورة الشعانين»، فيه نطوف الكنيسة في نظام معين، وهذا هو القداس الوحيد الذي نقرأ فيه نفس الحدث من البشائر الأربعة، بمعنى أن البشيرين الأربعة؛ متى، مرقس، لوقا ويوحنا سجلوا نفس الحدث، ونحن نقرأ ما كتبوه وسجلوه، وفي نهاية القداس، يُصلى طقس خاص يسمى بطقس الجناز العام.

وشرح العلامات الأربعة قائلاً: «أولى علامات هذا الصباح المبارك، أننا نأتي إلى الكنيسة حاملين السعف في أيدينا، وهذا تعليم أو وصية ألا تأتي إلى الكنيسة بأيدٍ فارغة وسعف النخيل هو الشيء الذي استقبلوا به السيد المسيح مع أغصان الزيتون، وفي الطريق فرشوا القمصان؛ بمعنى أنهم فرشوا ملابسهم الخارجية على الأرض كنوع من الاحتفال والترحيب بدخول السيد المسيح وكما نعلم أن سعف النخيل هو من النباتات الطويلة والعالية جدًّا التي تشير إلى السماء، كما تشير إلى الإنسان الذي يهتم بالسماء وثمر النخيل الذي هو البلح بأنواعه الكثيرة فيه غذاء كبير جدًّا وسعف النخيل نفسه بملمسه الناعم وشكله الجميل وخطوطه المتوازية، يُعلمنا كيف يملك الإنسان القلب الرحيم كما السعف بملمس الشمع اللين يُمكن تشكيله بأشكال كثيرة كنوع من الترحيب والفرح بدخول ربنا يسوع المسيح لأورشليم».

وأضاف: «في حمل السعف تعليم ووصية، ألا وهو ألا تأتي إلى مسيحك بيدك فارغة، بل يجب أن تكون يدك قد فعلت شيئًا، وهذا الفعل المقصود به أعمال الرحمة الواسعة جدًّ وعندما نصلى ونحن حاملين هذا السعف الصغير، نتمنى أن نكون مثله؛ في أن تمتد حياتنا نحو السماء، وننمو روحيًّا وأيدينا تصنع الرحمة فتكون مثل النخل الذي قيل عنه في المزمور: «اَلصِّدِّيقُ كَالنَّخْلَةِ يَزْهُو» (مز ٩٢: ١٢)، وسعف النخيل يعطينا درسًا، أن تكون لنا قامة روحية عالية كقامة القديسين المعاصرين لنا والذين سبقونا التي هي عالية جدًّا أمام الله، وحين نمدح شخصًا ونقول له: «أنت رافع راسنا في السماء»، نقصد أنه عمل أعمالًا يُفتَخَر بها فحياتك أيضًا يجب أن تكون فيها الأعمال التي تفتخر بها كأعمال الرحمة التي ترفع رأسك وحياتك إلى السماء».

وتحدث عن ثاني علامات هذا الصباح، بقوله أننا نعمل موكب الشعانين في الكنيسة، نقف في ١٢ محطة أمام أيقونات القديسين مثل: أمنا العذراء مريم، الملائكة، الآباء الرسل والشهداء. وفي كل محطة يتم تكرار ٤ أفعال والأول: قراءة جزء من مزمور، الذي يمثل أبرار العهد القديم، والثاني: قراءة جزء من الإنجيل، الذي يمثل أبرار العهد الجديد، وكأن العهدين القديم والجديد مجتمعان معنا والثالث: الوقوف أمام أيقونة من أيقونات القديسين؛ كأيقونة السيدة العذراء مريم، أو أحد السمائيين باختلاف أنواعهم الرابع: حضورنا نحن الأرضيين المتعبدين لله في هذا الزمان، وكأن هذه الأركان الأربعة تشكل صليبًا من أربعة اتجاهات: السمائيين مع الأرضيين، وأبرار العهد القديم مع أبرار العهد الجديد. فهؤلاء يجتمعون معًا في كل محطة أثناء صلاتنا بدورة الشعانين.

وتابع:«هذا الموكب الكبير يُلقب بموكب النصرة، كما قال بولس الرسول:»وَلكِنْ شُكْرًا للهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ»، وهنا السؤال: هل لك مكان بهذا الموكب العظيم الممتد من الأرض للسماء، الذي يشمل قديسي العهدين؟ هل حجزت مكانًا في موكب السمائيين كما تحجز مكانًا في الكنيسة الآن لسبب ظروف الوباء والمرض المنتشر في العالم كله؟، يجب أن تنتبه لذاتك، وأن يكون لك نصيب في موكب النصرة، الذي يقوده السيد المسيح الممتد من الأرض للسماء فهذا هو موكب الإنسان الذي انتصر على ضعفاته وخطاياه، الذي عاش في البر والتقوى والمخافة والمحبة الذي عاش حياته كلها يتمم مسؤولياته على الأرض ولكن فكره وقلبه متيقظان للسماء، فمن منا لا يشتهي أن يرى أمنا العذراء والسمائيين، فما بالك حينما تقف معهم في هذا الموكب؟ ففي هذا الموكب، أُناس قديسون وصلوا للسماء، ونحن هنا على الأرض نجاهد روحيًّا لكيما يكون لنا نصيب معهم في السماء.

وأشار إلى أن العلامة الأخيرة من علامات هذا الصباح، هو ما يتم بعد نهاية القداس الإلهي وهو صلاة التجنيز أو الجناز العام، فهدفها الرئيسي هو الاستعداد لمغادرة الأرض بما أننا سوف نبدأ في صلوات أيام البصخة لأسبوع الآلام المقدس، وبالطبع هذه الأيام لا يوجد بها أهم من صلوات تذكار السيد المسيح، فلا توجد بها مناسبات ولا يرفع فيها بخور، لذلك رتبت الكنيسة عمل جناز عام يحضره جميع الشعب وينتهي برش الماء، فإذا سمح الله وانتقل أحد في هذه الأيام، يحضر صلاة من صلوات البصخة ويُرش بماء صلاة الجناز، ولصلاة الجناز ثلاثة أهداف تدفعنا للتوبة؛ فإذا عرفت أنك ستُغادر الحياة، ستتوب، ورفع القلب بالصلاة والقول: «ارحمني يا الله كعظيم رحمتك»، واستعداد الفكر والقلب داخليًّا وخارجيًّا بالصلوات المعزية.

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد الزعف بكنيسة بشاير الخير بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد الزعف بكنيسة بشاير الخير بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد الزعف بكنيسة بشاير الخير بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد الزعف بكنيسة بشاير الخير بالإسكندرية

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يترأس قداس أحد الزعف بكنيسة بشاير الخير بالإسكندرية