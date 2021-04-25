شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ضحايا حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب" بالعراق الشقيق، الذى أسفر عن وفاة 82 شخصًا وإصابة 110 آخرين.

وتوجه الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، بخالص العزاء إلى العراق الشقيق حكومة وشعبًا، وإلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم وينزلهم منازل الصالحين، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ العراق وجميع أوطاننا من كل شر وسوء

جدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، اليوم الأحد، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب الذى شهد انفجار عبوات أوكسجين الليلة الماضية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى بالعراق في بيان صحفي، أن "محكمة تحقيق الرصافة اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء أمس".

وأضاف، أن "المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى إلى حين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة".

وأشار البيان إلى أن "القاضي المختص شكل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد لمعرفة ملابسات الحادثة".

وكلفت رئاسة مجلس النواب العراقية، اليوم الأحد، لجنة برلمانية بتقصي الحقائق بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بإجراء تحقيق عاجل مع عدد من المسؤولين الصحيين في بغداد، على خلفية حريق مستشفى ابن الخطيب.