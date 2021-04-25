شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال رصد الأقمار الصناعية رمال مثارة الآن فى سماء القاهرة وباقى محافظات شمال الصعيد مع دخول الهواء البارد.

وتابعت هيئة الأرصاد: وعليه تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض بعد سجلت درجة الحرارة الفعلية على القاهرة اليوم 37 درجة.

ويشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.