شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعزى نظيره العراقى برهم صالح فى ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجرى اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم مع الرئيس العراقى برهم صالح حيث عبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس العراقى وأسر الضحايا والشعب العراقى فى ضحايا حادث الحريق الذى اندلع بمستشفى ابن الخطيب فى بغداد، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.