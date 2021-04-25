شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الصوم أفضل للمسافر مادام لا يشق عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الله سبحانه وتعالى أكد أن الصوم خيرًا للمسافر وأفضل، مع وجود رخصة الفطر، بقوله تعالى ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾، والصوم خير له من الفطر في هذه الحالة وأكثر ثوابًا ما دام لا يشق عليه.

وأضاف، خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يدانيه؛ وذلك لمن قدر عليه، فإذا ظن المسافر الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب الفطر.

وعن توقيت إفطار المسافر بالطائرة قال علام إنه من المعلوم أن الإنسان كلما ارتفع عن سطح الأرض، تأخر غروب الشمس في حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وحينئذٍ فمقتضى القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتى تغرب الشمس أمامهم في المكان المرتفع وليس على توقيت نفس المكان على الأرض أو المياه وهذا أمر ينتبه له قادة الطائرات وينبهون المسافرين عليه.