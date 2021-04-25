شكرا لقرائتكم خبر عن متى يُفطر مسلمو المناطق التي تزيد فيها ساعات النهار على 18 ساعة؟.. المفتي يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم الصيام في الأماكن التي تزيد فيها ساعات النهار على 18 ساعة.

وقال المفتي، خلال لقاء مع برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، إن الصوم في هذه البلاد يكون على عدد ساعات مكة المكرمة؛ لأنها أم القرى، وعلى ذلك يبدأ المسلمون من أهل تلك البلاد بالصيام من وقت فجرهم المحلي ثم يتمون صومهم على عدد الساعات التي يصومها أهل مكة المكرمة في ذلك اليوم والذي يمكن معرفته عن طريق المواقع الإلكترونية.

وأضاف أنه لو كان الفجر في تلك البلاد مثلا في الساعة الثالثة صباحا وكان أهل مكة يصومون 15 ساعة، فإن موعد الإفطار يكون في الساعة 18 أي السادسة بعد الظهر بتوقيت تلك البلاد.