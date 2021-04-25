شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عينينة ومادية لمرضي الجذام ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت مديرية الصحة ببني سويف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني عددا من كراتين رمضان ومساعدات عينينة ومادية أخرى على مرضي الجذام داخل الإدارة بمديرية الصحة.

وقالت شيماء حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية إكتفاء للتنمية والخدمات الإجتماعية ببني سويف، إن التوزيع يتم تحت إشراف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأوضحت أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل أصحاب الأيادي البيضاء والذي من دوره يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة مرضي الجذام على مستوي المحافظة، ولتخفيف الأعباء المادية على أسرهم وادخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم خاصة في القرى والنجوع على مستوي المحافظة.