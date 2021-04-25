شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : رفع إحداثيات الحيز العمرانى لـ«نجع نصر الله والمعنا» ضمن مشروع «حيّنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بدء رفع احداثيات الحيز العمرانى والبيانات الخاصة بالعقارات ورفع خطوط الكهرباء لمنطقتىّ نجع نصر الله بالحميدات والمعنا المزمع تطويرهما ضمن مشروع «حيّنا»، بمعرفة اللجنة المشكّلة من إدارة التخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وإدارة الأملاك وهيئة المساحة وهندسة الكهرباء وهيئة السكة الحديد ومديرية الرى وهيئة الطرق والكبارى .

أوضح محافظ قنا، اختيار منطقتيّ المعنا بمساحة 125 فدانا ونجع نصر الله بالحميدات بمساحة 133 فدانا لتنفيذ المشروع بهما، بهدف تعزيز التنمية الحضرية من خلال تنفيذ مشروع تجريبي للتصميم والتخطيط العمراني، وكذلك دعم زيادة حجم الموارد المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير منهجية تشاركية لتخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وتعزيز الموارد المحلية وتمكين الإدارة المحلية من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، مشيرا إلى أن إجمالي القيمة المالية للمشروع تصل إلى 11 مليون و760 ألف دولار موزعة على محافظتين إحداهما محافظة قنا.