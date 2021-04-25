شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تطعيمات فاكسيرا» عن الآثار الجانبية لتطعيم كورونا: غير مقلقة أبدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي محمدي مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا) أخصائي مكافحة العدوي والوبائيات، إن احتمالية تسبب لقاحات كورونا في تكون جلطات مازال قيد البحث، ولم تصدر بشأنه دراسة علميه نهائية تؤكد الربط المباشر بين اللقاح وتكوين الجلطات لدى متلقيه، وأن ما يثار هو بناء على ملاحظات فعليه قائمه على توقعات ونظريات لم يتم التثبت منها.

ودعا محمدي المواطنين إلى «تناول لقاحات كورونا لأنها كغيرها من اللقاحات والمركبات قد تحدث بعض الآثار الجانبية والتي لم تخرج عن إطار ما هو متوقع وما هو معروف وما هو غير مقلق ولا يدعو أبدا للتخلي عن الاستعانة بها كوسيلة ناجحة فاعلة في مواجهة هذا الفيروس اللعين وما يسببه من مخاطر وتهديد مباشر لحياة الشخص المصاب».

وتسأل مدير التطعيمات: «هل من المنطق أن امتنع عن اللقاح تخوفا من أعراض جانبيه قد تشبه أعراض الإصابة الفعلية في أبسط صورها ونادرا ما تحدث تاركا نفسي عرضه للإصابة بنسبه كبيرة بالفيروس وما يترتب عليه من أعراض عجزت معها كل السبل حتى في الحد من قسوتها، مرورا بتأثيره على وظائف وأجهزة الجسم، وانتهاءً بتهديد حياته إذا عجزت مناعته عن إيقاف هذا الهجوم الشرس من الفيروس».

وتابع: «حتى لو افترضنا جدلا أنه أثبت فعليا ومن خلال دراسات اليقظة الدوائية لأي لقاح أتهم بأنه يسبب الجلطات وأشارت تلك الأبحاث إلى الربط المباشر بين اللقاح وهذا العرض فإليك نسبة حدوثه مقارنة بنسب حدوث نفس العرض دون استخدام اللقاح مع العلم أن الكلام هنا لا يخص لقاح استرا زينيكا فقط ولكنه يطال أيضا لقاح جونسون اند جونسون ولقاح موديرنا ولقاح فايزر فكلها قد اثير حولها احتمالية تسببها في حدوث نفس العرض».

وذكر مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، نسبة حدوث الجلطات من التطعيم بشكل عام والتي كالتالي: من التطعيم (٣- ٤ ) من كل مليون فرد بنسبة 0.0004 %، من أقراص منع الحمل (٥٠٠- ١٢٠٠) من كل مليون بنسبة 0.05 -0.12 %، ومن التدخين ١٧٦٣ / مليون بنسبة 0.18%، ومن العدوي الفعلية بالمرض (١٦٥٠٠٠ / المليون ) بنسبة 16.5%، والطيران لمدة أقل من ٤ ساعات (١/ ١٠٠،٠٠٠) و١٠ / المليون، والطيران لمدة أكثر من ٤ ساعات واحد لكل ٥٠٠٠، و200 لكل مليون، والطيران لمدة ١٦ ساعه فما أكثر ١ / ١٠٠٠، و١٠٠٠/مليون، أنا بالنسبة للإصابة بالأنفلونزا العادية تصل ٩٨.٤ / مليون، وأخيرا الجلطات بدون اسباب واضحه (مرض أو لقاح ) تحدث لكل ١٤٧ / مليون تقريبا.

وتابع: «هل لو علمت أنك بامتناعك عن اللقاح ودعوتك لذلك تعطي الفرصة للفيروس ليهدد أقرب الاقربون لك بالإصابة والانتشار والتوغل بينهم وحرمانك من أيا منهم أو حرمانهم منك سيستمر اصرارك عن الامتناع؟، خاصة ونحن نسمع وندرك جيدا مدي انتشار الفيروس هذه الفترة ومدى ما يسبب من وفيات وإصابات لوحظ أنها قد تستمر لفترات طويله».

وأشار محمدي، لو امتنعنا عن اللقاح سنفقد 20 ألف شخص من كل مليون مصاب ممن أعمارهم فوق الـ٦٠ عاما، وسنفقد ألف شخص من كل مليون مصاب ممن أعمارهم في الـ٤٠عاما، في الوقت الذي قد يموت شخص واحد بين كل ٢.٥ مليون بسبب التطعيم، وبالتالي نحن في حرب ولن نخرج منها بدون ضحايا ولابد أن نتكاتف ونتضامن ونعمل جميعا على الخروج من هذا النفق بأقل الخسائر.