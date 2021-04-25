شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 1.25 طن أغذية وغلق منشآت مخالفة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة أبوكبير، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بأبوكبير ومفتشو الأغذية بالإدارة، بحضور المحاسب حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبوكبير، استكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخبز أفرنجي بأبو كبير به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وقام وكيل وزارة الصحة، ورئيس مجلس المدينة بالعرض على محافظ الشرقية تليفونيا، الذي وجه بالغلق الفوري للمخبز، لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم غلق مخزن للمواد الغذائية، ومطعم بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وقامت الحملة بإعدام طن و٢٨٥ كجم أغذية عبارة عن «عصائر، ومخبوزات، وجبن، ولحوم»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٥ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير ٨ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ويهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.