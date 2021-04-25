شكرا لقرائتكم خبر عن «الآلام تبدأ بالكنائس»: أقباط يأكلون الخبز والملح والزيتون حتى الأحد.. وشارات سوداء على الجدارن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مساء اليوم الأحد، أسبوع الآلام لدى الأقباط، والتي تقام فيه صلوات «البصخة» والكلمة» يونانية مشتقة من أصل عبري معناها «عبور» ويقصد بها العبور من الآلام والموت إلى القيامة والفرح. حيث قام خدام الكنائس والشمامسة، بتعليق الرايات السوداء وتكسية أعمدة الكنيسة بالشارات بالسواد، وتعلق الستائر السوداء على بعض جدران الكنيسة.

أسبوع الآلام أقدس أيام السنة وأكثرها روحانية عند الأقباط، تلغي خلاله حفلات الزفاف والخطوبة، وأي مظاهر فرح، والصوم فيه في أعلى درجات النسك أكثر من أي وقت آخر. كما لا تقيم الكنائس خلال أسبوع الآلام، صلوات الجنازات على الموتي، حيث لو توفي أحد المصلين خلال في الأسبوع «أسبوع الآلام»، لا يصلي على جثمانه صلوات الجنازة حيث أنه كان قد صلي عليه صلوات التجنيز العام، بل يدخل جثمانه إلى الكنيسة ويحضر أحد صلوات «البصخة».

بعض الرهبان والنساك يصومون بداية من أحد السعف دون أكل حتى الأحد المقبل عيد القيامة المجيد، وبعضهم لا يأكل إلا القليل من الدُّقة بالعيش الناشف وقت المساء، كما يصوم بعض الأقباط من الصباح حتى المساء، ولا يأكلون خلال الأسبوع، إلا خبزاً وملحاً أو خبز وزيتون وماءً فقط، ما تفسّره الكنيسة بأنها تضع نفسها في شركة مع تذكار آلام السيد المسيح.

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