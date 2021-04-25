شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس المنيا تستعد لاستقبال 56 ألف طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي لأداء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الأحد، جاهزية المدارس لاستقبال 56 ألفا و534 طالبا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، لأداء الامتحانات .

ويؤدي 28 ألفا و952 طالبا بالصف الأول الثانوي، امتحانات 4 مواد هي (لغة عربية، تاريخ، جغرافيا، لغة أجنبية ثانية)، بينما يؤدي 27 ألفا و582 طالبا بالصف الثاني الثانوي امتحانات 3 مواد هي (لغة عربية، رياضة 1، رياضة 2).

ويتم عقد الامتحانات أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، وباتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.