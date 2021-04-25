شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من الإثنين للأربعاء.. انخفاض مفاجئ للحرارة غدًا يصل إلى 8 درجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من تخفيف الملابس غدًا بعد حدوث انخفاض مفاجي في درجات الحرارة خلال طقس الغد بعد طقس اليوم الاستثنائي الذي ارتفعت خلاله الحرارة بسبب منخفض جوي لمدة يوم واحد، عاودت بعده درجات الحرارة الانخفاض إلى أقل من معدلاتها أمس السبت.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى إن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد هو حدث استثنائي بسبب مرور منخفض حراري اليوم الأحد على غرب البلاد وأدي لجلب كتلة حارة جنوبية، وتسببت في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم الأحد على معظم الأنحاء.

ويحدث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة الأحد على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري وتتراوح درجة الحرارة العظمي بين 30 و36 درجة والصغرى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية، بينما تتراوح درجة الحرارة على جنوب البلاد بين 39 و41 للعظمي، وبين 39 و41 درجة للصغرى.

كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة ضمن طقس اليوم على مناطق متعددة من القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري وغرب البلاد.

انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة غدًا الإثنين

تنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبري وأيضًا الوجه البحري ضمن طقس الغد إلى 29 درجة للعظمي بدلاً من 36 درجة اليوم بانخفاض قدره 7 درجات، وتنخفض من 30 درجة للعظمي على السواحل الشمالية الغربية اليوم إلى 22 درجة الإثنين بانخفاض قدره 8 درجات. وتنخفض ايضًا من 32 درجة للعظمي على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء اليوم إلى 24 درجة غدًا الإثنين بانخفاض 8 درجات، كما تنخفض درجة الحرارة العظمي من 34 درجة للعظمي على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر اليوم إلى 32 درجة الإثنين. وكما تنخفض درجة الحرارة العظمي على شمال الصعيد من 38 درجة للعظمي إلى 30 درجة غدًا بانخفاض يصل إلى 8 درجات. في حين استقرت درجة الحرارة في جنوب الصعيد عند 40 درجة خلال اليوم وغدًا.

حالة الطقس غدًا الأحد

تكون حالة الطقس غدًا ارتفاع في درجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة وشمال الصعيد وجنوبه والوجه البحري، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، ويكون لطيف ليلاً على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري.

تكون هناك رياح وأتربة عالقة في الجو على القاهرة الكبرى وغرب البلاد والوجه البحري وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الإثنين

توقعات حالة الطقس غدًا وجود انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وحارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون حالة الطقس غدًا شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلاً طقس لطيف على السواحل الشمالية وحتى القاهرة، ويصبح الطقس معتدلاً على جنوب البلاد، ويوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

توقعات حالة الطقس الثلاثاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وأن تكون حالة الطقس الثلاثاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويصبح الطقس مائل للحرارة على القاهرة وأيضًا الوجه البحري، ويصبح معتدل على السواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس الثلاثاء ليلاً معتدل على جنوب البلاد ولطيف على السواحل الشمالية ويمتد حتى القاهرة الكبري.

حالة الطقس الأربعاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة الطقس الحار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري وجنوب سيناء، ويصيح شديد الحرارة على جنوب سيناء بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والوجه البحري.

وتكون حالة الطقس الأربعاء ليلاً مثل يوم الثلاثاء معتدل على جنوب البلاد ويصبح لطيف على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبري.

درجات الحرارة من الإثنين إلى الأربعاء

البيان درجات الحرارة غدًا الإثنين درجات الحرارة الثلاثاء درجات الحرارة الأربعاء درجة الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري 29 – 15 28- 16 33- 17 درجة الحرارة في السواحل الشمالية الغربية 23 – 16 23- 16 25- 16 درجة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 24 – 15 23- 15 25- 15 درجة الحرارة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 – 23 31- 23 33- 23 درجة الحرارة على شمال الصعيد 31 – 21 30 – 21 34- 21 درجة الحرارة في جنوب الصعيد 42 – 28 36- 28 39- 24