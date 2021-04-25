شكرا لقرائتكم خبر عن أسراب محدودة من «الجراد الأصفر» في طابا ونويبع .. وبدء أعمال المكافحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينتي طابا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء ظهور أسراب من الجراد الأصفر في المزارع، ووسط النخيل والأشجار المثمرة وبالقرب من الشواطئ، وأعلنت محافظة جنوب سيناء وقواعد مكافحة الجراد حالة الاستنفار القصوى لمقاومة ومكافحة الجراد.



أكد مسؤولو المكافحة بجنوب سيناء أن أسراب الجراد محدودة وقادمة عبر خليج العقبة، وجار السيطرة عليها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المعنية، وأنه تم تعزيز مواقع تجمع الجراد بلجان من مديرية الزراعة لبدء المكافحة وأن عدد الأسراب قليلة، وتجرى آمال مكافحتها من جانب فرق قاعدة الجراد في المحافظة.

أوضحوا أن الأسراب في طور نهاية الجيل ولونها أصفر ولا تمثل خطورة بالغة مثل الطور الأحمر وباقي أطوار الجراد المختلفة، وأن قاعدة الجراد المزودة بأحدث الأجهزة والمبيدات قادرة على التعامل مع الظاهرة، وأن اللجنة التابعة لقاعدة الجراد أكدت أن رش الجراد لا يتم سوى ليلًا فقط.



وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات صحفية، دعم لجنة قاعدة الجراد بمعدات من مديرية الزراعة، إضافة إلى مضاعفة عدد الفرق الخاصة بالمكافحة، حتى يجري التخلص من هذه الظاهرة خلال ساعات. وقرر تشكيل لجان من مديرية الزراعة لمتابعة المنطقة أولا بأول ورشها على مدار عدة أيام متتالية للتأكد من التخلص نهائيًا من الجراد بشكل نهائي حتى لا يحدث تفقيس، لاحتمال وضع البيض خلال تواجده بالمناطق التي تم رصدها.