محافظ المنيا يتابع إصلاح أحد الأجزاء المنهارة ببرك الأكسدة بالمنطقة الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع إصلاح أحد الأجزاء المنهارة ببرك الأكسدة بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، موقع برك الاكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تابع المحافظ أعمال الإصلاح والمعالجة لاحد الأجزاء المنهارة، كما كلف المحافظ باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.
جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.
كما وجه محافظ المنيا بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الاكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.