شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع إصلاح أحد الأجزاء المنهارة ببرك الأكسدة بالمنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، موقع برك الاكسدة بالمنطقة الصناعية، حيث تابع المحافظ أعمال الإصلاح والمعالجة لاحد الأجزاء المنهارة، كما كلف المحافظ باستمرار أعمال الإصلاح لكافة الأعطال من خلال إنشاء عدد من السدود والحواجز.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا والمهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة شدى إبراهيم، المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.

كما وجه محافظ المنيا بالبدء في إجراءات الطرح الخاصة بإنشاء محطة صرف معالج صناعي بمنطقة وادي بعثران، للتخلص من مشكلة برك الأكسدة بالمنطقة، ولمعالجة المياه واستغلالها في زراعة الغابات الشجرية بالمنطقة، حيث تضم بحيرات الاكسدة 3 بحيرات على مساحة 72 فدانا.