شكرا لقرائتكم خبر عن أسر الصيادين العائدين من إريتريا: «نشكر الرئيس أنه حس بوجعنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أهالي الصيادين العائدين من إريتريا بعد احتجازهم 100 يوما، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخله في الافراج عن ذويهم والذين تم احتجازهم أثناء قيامهم بالصيد في المياه الإقليمية في 12 يناير الماضي.

وكانت السلطات الإريترية بعد جهود من الخارجية المصرية أفرجت عن 97 صيادا مصريا من محافظتي الدقهلية ودمياط، كانوا محتجزين بسبب دخولهم على 3 مراكب صيد إلى المياه الإقليمية الاريترية منذ 12 يناير الماضي.

وسادت حالة من السعادة بين أهالى الصيادين في مدينة المطرية وسافر عدد كبير منهم إلى القاهرة لانتظار ذويهم في المطار بعد غياب استمر 100 يوم بعيدا عنهم.

وانتظر العشرات من اسر الصيادين المصريين أمام مطار القاهرة منذ الصباح الباكر، في انتظار خروج ذويهم عقب وصولهم من اريتريا حيث خضعوا للحجر الصحى لتوقيع الكشف الطبي عليهم قبل دخولهم للأراضي المصرية.

أسر الصيادين العائدين من اريتريا ينتظرون خروجهم من مطار القاهرة

وأكد سامى الغبن المحامي من مدينة المطرية، أن الصيادين المحتجزين عددهم 97 صيادا وكانوا على متن 3 مراكب صيد بينهم 29 صيادا من مدينة المطرية في محافظة الدقهلية، والباقي من عزبة البرج بدمياط، وكانوا على مركب صيد باسم «الصباح الكريم» وصاحب المركب من مدينة بورسعيد، وظلوا محتجزين هناك لمدة 100 يوم إلى أن نجحت المفاوضات الرسمية في إطلاق سراحهم دون دفع أي مبالغ مالية.

وأشار إلى أن أهالى الصيادين في مدينة المطرية شكلوا لجنة شعبية للدفاع عن الصيادين المحتجزين في اريتريا وقامت اللجنة بالتواصل مع كل الجهات المسؤولة في الدولة لنقل صوتهم للقيادة السياسية وتم الاستجابة لتوسلاتهم وتم الافراج عن ذويهم بعد جهود كبيرة للقيادة السياسية المصرية.

وأكد أن الصيادين بصحة جيدة، قائلا: «وزارة الخارجية كانت تتابعهم أثناء وجودهم في اريتريا ووفرت لهم جميع احتياجاتهم وهم حاليا بصحة جيدة ولكن هناك إجراءات طبية لابد من اجرائها للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا».

وقالت أسماء على النبلاوى، زوجة أحد الصيادين العائدين: «إحنا حياتنا اتبدلت النهاردة، كنا بنموت امبارح من القلق على زوجى وزمايله لكن النهاردة بقرار الافراج عنهم رجعت لنا الحياة».

وأضافت: «زوجى وزملائه بقالهم 4 شهور و15 يوم بالضبط وكل يوم كنا بنموت فيه وهم محتجزين وبنشكر الرئيس السيسى على سماعه لصوتنا وتدخله شخصيا للإفراج عن اهالينا، وبنشكر المحامين اللى وقفوا معنا بدون مقابل واتحركوا في كل الاتجاهات».

وقالت أم يوسف الصديق: «ابنى بقاله 100 يوم بعيد عنى وكل يوم كنت بأصلى وأبكى لربنا وكنت خايفة أموت قبل ما أشوفه لكن الحمد لله الرئيس السيسى رجع لى ابنى وزمايله لحضننا تانى ربنا يصلح حاله والله حسيت انى روحى رجعت لى ومقدرتس انتظر يرجع البلد جيت استناه على باب المطار».

أسر الصيادين العائدين من اريتريا ينتظرون خروجهم من مطار القاهرة

وقالت رحاب محمد الشوا: «أخويا محمد وزمايله تم احتجازهم من يوم 12 يناير ومن يومها وإحنا الأخبار بتوصلنا إن نفسيتهم تعبانة وإنهم في خطر وكنا بنموت كل يوم والله».

وأضافت: «من أول شهر رمضان وإحنا كل يوم بنبكى على الفطار لأن في فرد من العيلة مش عارفين أكل ولا لأ وكان في حزن كبير في كل بيت وكان في 29 أسرة بتموت من القلق على عائلها لكن النهاردة حالنا اتبدل 180 درجة وخرجنا كلنا من البلد واحنا سعداء وبنضحك لأننا هنرجع وولادنا واخواتنا معنا»

وتابعت: «الناس اللى بتلوم الصيادين مش حاسين بنا لأن الرزق هنا بيكون قليل في البحر في الشتاء علشان كده الصيادين بتطلع تصطاد بالقرب من المياه الإقليمية والتيار جرفهم بالخطأ والحمد لله ربنا رجعهم بالسلامة، وبنشكر الرئيس السيسى ووزارة الخارجية وكل الناس اللى وقفت معنا وحست بوجعنا».