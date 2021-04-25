شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: الرئيس السيسى يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:اجتماع ضم مدبولى ووزراء العدل والمالية والصحة والاتصالات ومستشار الرئيس لشؤون الصحة ورئيس «الرعاية الصحية».. الرئيس السيسى يتلقى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.. توجيهات رئاسية بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل ويؤكد: هدفنا العلاج والخدمات الطبية بأفضل مستوى لجميع أفراد الشعب

خطوات الحكومة تحدد خارطة الحماية من الموجة الثالثة لكورونا.. 1 تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية 2 حصول المواطنين على لقاحات فيروس كورونا 3 إطلاق قوافل تجوب جميع أنحاء الجمهورية للتطعيم 4 الالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل الحضانات 5 تكثيف حملات تطبيق غرامات فورية لغير الملتزمين بالكمامات

الرئيس السيسى فى الذكرى الـ39 لتحرير سيناء: ملحمة استرداد الأرض أصبحت نموذجا خالدا لقهر اليأس والإحباط.. الأرض لنا هى العرض والشرف والكرامة وقدس الأقداس.. ويضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى وقبر السادات والجندى المجهول

السيدة انتصار السيسى: تحية تقدير للقوات المسلحة التى فرضت الانتصار

انتهاء العام الدراسى لصفوف «النقل» بعد امتحان إبريل الجارى.. الامتحانات تبدأ اليوم والإجازة الصيفية بعد انتهاء الاختبارات.. والوزارة: استكمال الدراسة للشهادتين الإعدادية والثانوية

ارتفاع الودائع بالبنوك لـ5 تريليون و126 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضى.. الودائع الحكومية سجلت 865 مليار جنيه وغير الحكومية ارتفعت لتصل إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه

تواضروس يترأس قداس أحد السعف بكاتدرائية بشاير الخير بالإسكندرية.. البابا يشدد على ضرورة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة محدودة لحضور القداسات والصلوات

رسائل الرئيس في 48 ساعة.. الإرادة المصرية فوق الجميع والمستقبل أفضل.. امتلاك أسلحة نووية ليس السبيل لتحقيق التقدم أو القوة للشعوب.. الأمن لا يجب أن يأتى على حساب الحرية وهدفنا هو دولة دستورية.. لا نحبس أحدا بسبب آرائه السياسية.. المصريون لديهم إرادة حرة وقوة لطرد أى حكومة لا يحبونها.. مستمرون فى دعم الأشقاء بليبيا.. وندعم المصالحة الفلسطينية حتى تؤدى إلى حلول ملموسة