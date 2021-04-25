شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: ذكري تحرير سيناء ستظل في وجدان كل عربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن خالص التهنئة لمصر قيادة وشعباً بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وقال " العسومي"؛ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر " أتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وشعبها العظيم وجنود القوات المسلحة البواسل بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء، تلك الذكرى الغالية التي ستظل في وجدان كل عربي .. حفظ الله مصر وجيشها العظيم".