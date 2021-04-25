شكرا لقرائتكم خبر عن الفيروس يواصل انتشاره.. تحذيرات هامة للمواطنين لتجنب عدوى كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من التحلل من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة عدوى كورونا، خاصة خلال الفترة الحالية، حيث ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الأيام.

وإذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا هناك مجموعة من الاحتياطات يجب القيام بها فورا لحين التأكد من إيجابية إصابتك بالفيروس أو سلبيتها حتى لا تنقل العدوى لمن حولك، وفقا لتقرير لموقع time now news.

يستعرض الإنفوجراف التالى، أمور يجب تجنبها للحماية من عدوى كورونا، وماذا تفعل إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا.