شكرا لقرائتكم خبر عن أخلاق الصائمين.. الرضا بما كتبه الله له مكاسب فى الدنيا والآخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365”، على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات يومية لعدد من علماء وزارة الأوقاف يتحدثون خلالها عن الأخلاق التى يجب أن يتخلق بها كل مسلم بشكل عام وكل صائم بشكل خاص، نتحدث خلالها عما يجوز ولا يجوز أن يفعله الصائم.

وفى حلقة اليوم يتحدث الدكتور مهدى حسين إمام بوزارة الأوقاف، عن الرضا قائلاً: "معنى الرضا أن يكون الإنسان مستجيبا لأوامر الله تبارك وتعالى منشرح الصدر لما يقوله الله سبحانه وتعالى وقد رأينا أن الأنبياء جميعهم طلبوا الرضا من الله تبارك وتعالى فى كل أمور حياتهم فسيدنا زكريا أراد أن يكون هذا الولد راضيا لله وقال :"وَإِنِّى خِفْتُ الْمَوَالِى مِنْ وَرَائِى وَكَانَتِ امْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا".

وتابع حسين: "ورأينا أن الصحابة الكرام طبقوا منهج الله فى هذه الحياة فكانوا مستجيبين لأوامر الله، فالإنسان عليه أن يرضى بأمر الله وإذا ما رضى كان له العطاء الكثير فى الدنيا والآخرة فقال صلى الله عليه وسلم :" ذَاقَ طَعِمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِى بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"