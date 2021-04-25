شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تدعو المواطنين لتلقى لقاح كورونا وتحذر من التهاون فى الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، أن أى أعراض تظهر بعد الحصول على لقاح كورونا لا تقارن بأى مشكلات تحدث للإنسان إذا أصيب بفيروس كورونا.

وأضافت مستشار وزيرة الصحة، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك عواقب كثيرة للإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن لقاح كورونا آمن وليس له أي أعرض خطيرة ، مطمئنة المواطنين ومطالبة إياهم بضرورة التطعيم ضد هذا الفيروس للسيطرة على انتشاره مع التحذير من التهاون فى ارتداء الكمامة أو الاجراءات الاحترازية، موضحة أن اللقاح لن يقضى على الفيروس بين يوم وليلة ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أن هناك حالات من المصابين بفيروس كورونا تتدهور فجأة بين يوم وليلة دون أسباب وليس ليها تفسيرات ويوجد علامات استفهام كثيرة عليها ، مؤكدة أن لقاحات كورونا تقوم بعمل تفاعل مناعى في الجسم من أجل حمايته من فيروس كورونا .