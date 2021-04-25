إحباط تهريب أقراص مخدرة وساعات مع راكبين قادمين من إيطاليا وفرنسا في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة والساعات، أخفاها راكبين داخل حقائبهما فور وصولهما من إيطاليا وفرنسا، وضبطها رجال الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 792 القادمة من روما، اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، ضمت معتز محمود مأمور الضبط تحت إشراف ميلاد رسمي مدير الحركة،و تبين وجود 29 شريطًا بإجمالي 402 قرص من عقار "بريجابالين" المخدر، مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، رحلة رقم 800 القادمة من باريس، اشتبه حسام الشافعي مأمور اللجنة في راكب يحمل جنسية عربية، وبالعرض على رفعت صدقي نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بين وجود 4 علب بداخلها 32 ساعة يد منها ماركات عالمية ثمينة (رولكس)، وماركات أخرى داخل حقائبه.

وقرر فوزى العميري مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.