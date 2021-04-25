مصادر: رئيس الوزراء يلقي بيان الطوارئ أمام البرلمان غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت مصادر برلمانية إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيلقي بيانًا أمام مجلس النواب غدًا الاثنين لعرض قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 25 أبريل عام 2021، نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.