دخل موسوعة جينيس بـ1070 حكما.. وفاة "عشماوي" أشهر منفذي حكم الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفيَّ مساعد أول شرطة حسين قرني الشهير بـ"عشماوي"، أشهر منفذي أحكام الإعدام بقطاع مصلحة السجون، اليوم الأحد؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وخلال 21 عاما، نفذ "قرني" 1070 حكما بالإعدام، 20% منهم سيدات معظمهن قتلن أزواجهن، ودخل موسوعة جينيس كأكثر من نفذ أحكام بالإعدام على مستوى العالم.

ولد "عشماوي" عام 1947 بمركز سمنود محافظة الغربية، التحق فيصغره بُكتاب القرية وحفظ أجزاء من القرآن الكريم.

وعام 1970، تقدم "قرني" لوظيفة مساعد شرطة، وتم قبوله ليعمل في مدينة طنطا، ونُقل بعدها إلى مصلحة السجون.

عام 1980 عُرض عليه وظيفة "مُساهد عشماوي" ليستمر في تلك الوظيفة طوال عقدين كاملين نفذ خلالها حكم الإعدام شنقًا في حق 1070 رجلا وامرأة.