شكرا لقرائتكم خبر عن منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 .. وموعد الامتحان والنماذج الاسترشادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع معدل البحث على موقع جوجل عن موعد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021، وأيضًا منهج شهر أبريل 2021 للصف الأول الثانوي، وأيضا النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوي المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم.

مقررات امتحان شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021

ويتضمن توزيع مقررات امتحان شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 عدد خمس مواد أساسية وهي: اللغة العربية – الرياضيات – التاريخ – الفلسفة – الفيزياء – الكيماء – الأحياء – الجغرافيا – اللغة الأجنبية الأولي (الإنجليزية) - اللغة الأجنبية الثانية كما يلي:

منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي عن شهر أبريل الإمتحانات المجمعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الصف الأول الثانوي عن شهر أبريل كما يلي:

مواعيد اختبارات شهر أبريل لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدراس الرسمية والخاصة:

يوم الإثنين 26 أبريل 2021 من الساعة 9 إلي 11 صباحًا: مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية الثانية فى ورقة مجمعة.

يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 من الساعة 9 إلي 10.30 صباحًا: مواد اللغة الأجنبية الأولي والفلسفة والمنطق والرياضيات فى ورقة مجمعة.

يوم الأربعاء 28 أبريل 2021 من الساعة 9 إلي 10.30 صباحًا: مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء فى ورقة مجمعة.

منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

النماذج الاسترشادية للصف الأول الثانوي

أعلنت زارة التربية والتعليمعن النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية ويمكن تحميلها من خلال الضغط هـنـــا .

منهج شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2021 .. والنماذج الاسترشادية وموعد الامتحان

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