شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفّذت مباحث التموين في أسوان، الأحد، حملة على الأسواق، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التموينية في مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 21 قضية تموينية، منها 4 مخالفات مخابز بلدية، و3 قضايا بيع بازيد من التسعيرة و7 عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادات صحية وقضية استخدام اسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

وتم إحالة المخالفات المحررة إلى النيابة المختصة.